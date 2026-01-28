Left Menu

Mexico Maintains Oil Shipments to Cuba Despite U.S. Pressure

Mexico's President, Claudia Sheinbaum, confirmed the continuation of oil shipments to Cuba as humanitarian aid amidst U.S. pressure to halt them. She outlined two channels for these shipments: direct contracts with Cuban institutions and humanitarian aid, emphasizing that both continue unimpeded.

Devdiscourse News Desk | Updated: 28-01-2026 20:35 IST | Created: 28-01-2026 20:35 IST
Despite pressure from the United States, Mexico maintains its oil shipments to Cuba as humanitarian aid, according to Mexican President Claudia Sheinbaum. Announced during a Wednesday morning press conference, Sheinbaum detailed that the aid is delivered through direct contracts with Cuban government institutions and as humanitarian support.

Sheinbaum clarified that Mexico utilizes two principal channels for delivering oil to Cuba. One method involves contracts facilitated by Petroleos Mexicanos with Cuban institutions, ensuring continued aid flow. She emphasized the ongoing nature of these shipments despite external pressures to discontinue them.

The Mexican leader reiterated her previous statements, made on Tuesday, confirming that while oil forms the basis of both trade and aid, the humanitarian aspect remains paramount. This assurance comes amid heightened scrutiny over Mexico's support to the Caribbean nation.

(With inputs from agencies.)

