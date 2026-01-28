Mexico Maintains Oil Shipments to Cuba Despite U.S. Pressure
Despite pressure from the United States, Mexico maintains its oil shipments to Cuba as humanitarian aid, according to Mexican President Claudia Sheinbaum. Announced during a Wednesday morning press conference, Sheinbaum detailed that the aid is delivered through direct contracts with Cuban government institutions and as humanitarian support.
