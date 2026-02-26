Overnight Assault: Russia Targets Ukraine's Energy Sector
In a significant escalation, Russia launched 420 drones and 39 missiles targeting Ukraine's energy infrastructure. President Volodymyr Zelenskiy reported numerous injuries, including children, with damage across eight regions. Russian forces specifically targeted gas infrastructure in Poltava and electricity substations in Kyiv and Dnipro.
Russia launched a concerted attack overnight, deploying 420 drones and 39 missiles to target Ukraine's critical energy sector and infrastructure, President Volodymyr Zelenskiy announced. The assault resulted in numerous injuries, with dozens, including children, affected across eight regions.
According to Zelenskiy, Moscow's military also struck key gas infrastructure in the Poltava region and electricity substations in Kyiv and Dnipro, exacerbating the toll on Ukraine's vital services.
This latest offensive marks a significant escalation in the ongoing conflict, putting additional strain on Ukraine's already embattled infrastructure as the nation struggles to maintain energy supplies amidst continued aggression.
