Ukrainian Strike Targets Russian Missile Plant
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy announced that Ukraine's military targeted a missile plant in Bryansk, Russia. The plant was responsible for producing missile control systems for the Russian Federation. The strike signifies escalating tensions and Ukraine's strategic military operations against Russia.
Devdiscourse News Desk | Kyiv | Updated: 10-03-2026 21:54 IST | Created: 10-03-2026 21:54 IST
- Country:
- Ukraine
On Tuesday, Ukrainian forces executed a military operation targeting a crucial Russian missile plant located in Bryansk, President Volodymyr Zelenskiy confirmed.
The facility played a significant role in manufacturing control systems for a range of missiles employed by the Russian Federation's military.
This move underscores Ukraine's continued strategic military maneuvers amid growing hostilities with neighboring Russia.
(With inputs from agencies.)
