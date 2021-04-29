Left Menu

BRIEF-Moderna Announces Additional Investments To Increase Global Supply For COVID-19 Vaccine To Up To 3 Bln Doses In 2022

Reuters | New Delhi | Updated: 29-04-2021 11:13 IST | Created: 29-04-2021 10:43 IST
BRIEF-Moderna Announces Additional Investments To Increase Global Supply For COVID-19 Vaccine To Up To 3 Bln Doses In 2022
Representative image Image Credit: Flickr

Moderna Inc: * MODERNA INC - ANNOUNCES ADDITIONAL INVESTMENTS TO INCREASE GLOBAL SUPPLY FOR COVID-19 VACCINE TO UP TO 3 BILLION DOSES IN 2022

* MODERNA - INVESTMENTS TO INCREASE SUPPLY GLOBALLY, INCLUDING DOUBLING SUPPLY FROM MODERNA'S EX-U.S. SUPPLY CHAIN * MODERNA - INCREASES ITS 2021 SUPPLY FORECAST TO BETWEEN 800 MILLION AND 1 BILLION DOSES

* MODERNA-SUPPLY EXPECTED TO BENEFIT FROM SHIFT TO LOWER-DOSE PRODUCT MIX,INCLUDING POTENTIAL VARIANT BOOSTER VACCINES & PEDIATRIC PRIMARY VACCINE DOSES * MODERNA- ONGOING DEVELOPMENT DATA RELATED TO CURRENT FORMULATION OF ITS COVID-19 VACCINE COULD SUPPORT 3-MONTH REFRIGERATED (2-8°C) SHELF LIFE

* MODERNA-WORKING ON FORMULATIONS OF ITS COVID-19 VACCINE, NEXT GENERATION VACCINE (MRNA-1283) IT BELIEVES WILL EXTEND REFRIGERATED SHELF LIFE FURTHER * MODERNA- INVESTMENTS ALLOW FOR DOUBLING OF DRUG SUBSTANCE MANUFACTURING AT LONZA'S SWITZERLAND-BASED FACILITY

* MODERNA - INVESTMENTS ALLOW FOR MORE THAN DOUBLING OF FORMULATION, FILL AND FINISH AND DRUG SUBSTANCE MANUFACTURING AT ROVI'S SPAIN-BASED FACILITY * MODERNA- INVESTMENTS ALLOW FOR 50% INCREASE OF DRUG SUBSTANCE AT MODERNA'S FACILITIES IN U.S.

* MODERNA- WILL BEGIN MAKING INVESTMENTS AT ITS OWNED AND PARTNERED MANUFACTURING FACILITIES IN 2021 * MODERNA- INCREASED PRODUCTION FROM INVESTMENTS EXPECTED TO RAMP UP IN LATE 2021 AND EARLY 2022 Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

TCG Funds Fund 1 picks up stake in Vertoz Advertising Ltd.

IOC president says he understands Tokyo's COVID-19 emergency move

Google, NSF partner to promote innovation and technology leadership

Entertainment News Roundup: Netflix joins virtual YouTuber boom; Final TV ratings for Oscars inch up to 10.4 million viewers and more

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Blockchain vs IOTA: Looking for a better alternative

... ...

For stability, Iraq needs to crack down on corruption

... ...

East African women traders: 'Celebrating the past, planning for the future'

COVID-19 has hit women disproportionately hard across East Africa, especially those working in the informal sector. Lessons must be learnt to prevent this from happening again....

Viral variants and vaccine nationalism pose two-pronged threat to Covid victory

... ...

Videos

Latest News

Finnish refiner Neste Q1 profit falls, close to consensus

Finnish biofuel producer and oil refiner Neste on Thursday reported a fall in first-quarter operating profit and said it expected market volatility to remain high due to the coronavirus pandemic.Nestes January-March underlying operating pro...

FIR filed against Parambir Singh, others over 2015 corruption allegations

An FIR has been registered against former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh, Deputy Commissioner of Police Parag Manere and several others for allegedly requesting a police inspector to drop corruption charges against Kalyan-Dombiv...

Heinrich Malan joins New Zealand coaching staff for England tour

Auckland Aces head coach Heinrich Malan has been added to the New Zealand coaching staff for the upcoming tour of England. The short-term appointment will see Malan work as the fourth coach for the two-Test series against the hosts, alongsi...

Punjab Kings have task cut out against RCB

Punjab Kings will have to play out of their skins to get their stuttering campaign back on track when they face a high-flying Royal Challengers Bangalore in the Indian Premier League here on Friday.Smarting from a five-wicket defeat at the ...
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-130-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2021