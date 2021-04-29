BRIEF-Moderna Announces Additional Investments To Increase Global Supply For COVID-19 Vaccine To Up To 3 Bln Doses In 2022

BRIEF-Moderna Announces Additional Investments To Increase Global Supply For COVID-19 Vaccine To Up To 3 Bln Doses In 2022Reuters | New Delhi | Updated: 29-04-2021 11:13 IST | Created: 29-04-2021 10:43 IST
Moderna Inc: * MODERNA INC - ANNOUNCES ADDITIONAL INVESTMENTS TO INCREASE GLOBAL SUPPLY FOR COVID-19 VACCINE TO UP TO 3 BILLION DOSES IN 2022
* MODERNA - INVESTMENTS TO INCREASE SUPPLY GLOBALLY, INCLUDING DOUBLING SUPPLY FROM MODERNA'S EX-U.S. SUPPLY CHAIN * MODERNA - INCREASES ITS 2021 SUPPLY FORECAST TO BETWEEN 800 MILLION AND 1 BILLION DOSES
* MODERNA-SUPPLY EXPECTED TO BENEFIT FROM SHIFT TO LOWER-DOSE PRODUCT MIX,INCLUDING POTENTIAL VARIANT BOOSTER VACCINES & PEDIATRIC PRIMARY VACCINE DOSES * MODERNA- ONGOING DEVELOPMENT DATA RELATED TO CURRENT FORMULATION OF ITS COVID-19 VACCINE COULD SUPPORT 3-MONTH REFRIGERATED (2-8°C) SHELF LIFE
* MODERNA-WORKING ON FORMULATIONS OF ITS COVID-19 VACCINE, NEXT GENERATION VACCINE (MRNA-1283) IT BELIEVES WILL EXTEND REFRIGERATED SHELF LIFE FURTHER * MODERNA- INVESTMENTS ALLOW FOR DOUBLING OF DRUG SUBSTANCE MANUFACTURING AT LONZA'S SWITZERLAND-BASED FACILITY
* MODERNA - INVESTMENTS ALLOW FOR MORE THAN DOUBLING OF FORMULATION, FILL AND FINISH AND DRUG SUBSTANCE MANUFACTURING AT ROVI'S SPAIN-BASED FACILITY * MODERNA- INVESTMENTS ALLOW FOR 50% INCREASE OF DRUG SUBSTANCE AT MODERNA'S FACILITIES IN U.S.
* MODERNA- WILL BEGIN MAKING INVESTMENTS AT ITS OWNED AND PARTNERED MANUFACTURING FACILITIES IN 2021 * MODERNA- INCREASED PRODUCTION FROM INVESTMENTS EXPECTED TO RAMP UP IN LATE 2021 AND EARLY 2022 Source text for Eikon: Further company coverage:
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