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BRIEF-WHO Says Emergency Committee Achieve The Call To Action To Have At Least 70% Of All Countries’ Populations Vaccinated By The Start Of July 2022

Reuters | Updated: 19-01-2022 23:27 IST | Created: 19-01-2022 23:27 IST
BRIEF-WHO Says Emergency Committee Achieve The Call To Action To Have At Least 70% Of All Countries’ Populations Vaccinated By The Start Of July 2022

* WHO STATEMENT ON THE TENTH MEETING OF THE INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS (2005) EMERGENCY COMMITTEE REGARDING CORONAVIRUS DISEASE PANDEMIC

* WHO SAYS EMERGENCY COMMITTEE NOTED WITH CONCERN REPORTS OF VIOLENCE AGAINST HEALTH WORKERS, PUBLIC HEALTH OFFICIALS, ENGAGED IN COVID-19 RESPONSE * WHO SAYS EMERGENCY COMMITTEE UNANIMOUSLY AGREED THAT THE COVID-19 PANDEMIC STILL CONSTITUTES AN EXTRAORDINARY EVENT

* WHO SAYS EMERGENCY COMMITTEE ACHIEVE THE CALL TO ACTION TO HAVE AT LEAST 70% OF ALL COUNTRIES’ POPULATIONS VACCINATED BY THE START OF JULY 2022 * WHO SAYS COMMITTEE RECOMMENDS USE OF EVIDENCE-INFORMED PUBLIC HEALTH,SOCIAL MEASURES, THERAPEUTICS, DIAGNOSTICS, VACCINES FOR COVID-19

* WHO SAYS COMMITTEE RECOMMENDS A RISK-BASED APPROACH TO MASS GATHERING EVENTS BY EVALUATING, MITIGATING, AND COMMUNICATING RISKS * WHO SAYS EMERGENCY COMMITTEE SUGGESTS STATES SHOULD ENSURE SUFFICIENT SURGE CAPACITY FOR CRITICAL SARS-COV-2 CLINICAL CARE, POST COVID-19 CONDITION

* WHO SAYS COMMITTEE RECOMMENDS DO NOT REQUIRE PROOF OF VACCINATION AGAINST COVID-19 FOR INTERNATIONAL TRAVEL * WHO SAYS EMERGENCY COMMITTEE SUGGESTS LIFT OR EASE INTERNATIONAL TRAFFIC BANS AS THEY DO NOT PROVIDE ADDED VALUE

* WHO - COMMITTEE RECOMMENDS ALL VACCINES RECEIVED WHO EMERGENCY USE LISTING & ALL HETEROLOGOUS VACCINE COMBINATIONS AS PER SAGE RECOMMENDATIONS * WHO-COMMITTEE SAYS CONDUCT EPIDEMIOLOGICAL INVESTIGATIONS OF SARS-COV-2 TRANSMISSION AT HUMAN-ANIMAL INTERFACE, SURVEILLANCE ON POTENTIAL ANIMAL HOSTS Source text for Eikon: Further company coverage: [ ]

Also Read: We ensured Zoji mountain pass kept open post Dec 31: BRO

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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