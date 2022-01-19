BRIEF-WHO Says Emergency Committee Achieve The Call To Action To Have At Least 70% Of All Countries’ Populations Vaccinated By The Start Of July 2022
* WHO STATEMENT ON THE TENTH MEETING OF THE INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS (2005) EMERGENCY COMMITTEE REGARDING CORONAVIRUS DISEASE PANDEMIC
* WHO SAYS EMERGENCY COMMITTEE NOTED WITH CONCERN REPORTS OF VIOLENCE AGAINST HEALTH WORKERS, PUBLIC HEALTH OFFICIALS, ENGAGED IN COVID-19 RESPONSE * WHO SAYS EMERGENCY COMMITTEE UNANIMOUSLY AGREED THAT THE COVID-19 PANDEMIC STILL CONSTITUTES AN EXTRAORDINARY EVENT
* WHO SAYS EMERGENCY COMMITTEE ACHIEVE THE CALL TO ACTION TO HAVE AT LEAST 70% OF ALL COUNTRIES’ POPULATIONS VACCINATED BY THE START OF JULY 2022 * WHO SAYS COMMITTEE RECOMMENDS USE OF EVIDENCE-INFORMED PUBLIC HEALTH,SOCIAL MEASURES, THERAPEUTICS, DIAGNOSTICS, VACCINES FOR COVID-19
* WHO SAYS COMMITTEE RECOMMENDS A RISK-BASED APPROACH TO MASS GATHERING EVENTS BY EVALUATING, MITIGATING, AND COMMUNICATING RISKS * WHO SAYS EMERGENCY COMMITTEE SUGGESTS STATES SHOULD ENSURE SUFFICIENT SURGE CAPACITY FOR CRITICAL SARS-COV-2 CLINICAL CARE, POST COVID-19 CONDITION
* WHO SAYS COMMITTEE RECOMMENDS DO NOT REQUIRE PROOF OF VACCINATION AGAINST COVID-19 FOR INTERNATIONAL TRAVEL * WHO SAYS EMERGENCY COMMITTEE SUGGESTS LIFT OR EASE INTERNATIONAL TRAFFIC BANS AS THEY DO NOT PROVIDE ADDED VALUE
* WHO - COMMITTEE RECOMMENDS ALL VACCINES RECEIVED WHO EMERGENCY USE LISTING & ALL HETEROLOGOUS VACCINE COMBINATIONS AS PER SAGE RECOMMENDATIONS * WHO-COMMITTEE SAYS CONDUCT EPIDEMIOLOGICAL INVESTIGATIONS OF SARS-COV-2 TRANSMISSION AT HUMAN-ANIMAL INTERFACE, SURVEILLANCE ON POTENTIAL ANIMAL HOSTS Source text for Eikon: Further company coverage: [ ]
Also Read: We ensured Zoji mountain pass kept open post Dec 31: BRO
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