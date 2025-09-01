Rosti Showcases Advanced Medical Injection Moulding at MedTec China 2025
Rosti Group will showcase its advanced medical device manufacturing capabilities at MedTec China 2025. Notable highlights include expanding its cleanroom facilities and emphasizing sustainability. Rosti's compliance with global medical standards and strategic partnerships with Industrial Design Consultancy aim to deliver efficient and eco-friendly medical device solutions.
- Country:
- China
Rosti Group is set to highlight its cutting-edge medical injection moulding solutions at MedTec China 2025, positioned at stand 1D402. The company's Suzhou facility will showcase its advanced capabilities including comprehensive medical device prototyping and assembly, aligning with rigorous global standards.
As a trusted Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO), Rosti offers end-to-end solutions from concept to commercialization. The company emphasizes sustainability and compliance strategies, backed by a robust quality framework meeting ISO 13485 and other global regulatory requirements.
Rosti is committed to growth and innovation, expanding its ISO Class 8 cleanroom to enhance production in China. Collaborations, like with Industrial Design Consultancy, further support their goal of delivering innovative, cost-effective medical device solutions with a focus on sustainable practices.
(With inputs from agencies.)
