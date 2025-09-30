Left Menu

Dance, Nutrition, and the Fight to Save SNAP-Ed

Facing a 90% funding cut due to federal budget adjustments, nutrition programs like SNAP-Ed are at risk, impacting health and wellness initiatives in low-income communities. Organizations like Leah's Pantry offer critical education and activities, now threatened by these financial reductions.

Updated: 30-09-2025 15:43 IST
On a warm September day in San Francisco, seniors danced to Earth, Wind & Fire in a courtyard, participating in a weekly class by Leah's Pantry. It's a pocket of joy, now under threat due to severe funding cuts.

The nonprofit has conducted nutrition and health programs citywide since 2006, but President Trump's 2018 tax-cut, which included SNAP-Ed elimination, poses an existential crisis. SNAP-Ed's loss is felt across organizations once dependent on it for essential public health outreach.

Despite the assertions from Republican lawmakers about the program's redundancy, advocates argue that SNAP-Ed has offered vital community health education. Closing down these initiatives not only threatens public well-being but contradicts federal health goals.

(With inputs from agencies.)

