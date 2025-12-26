Indian Pharmacopoeia: A Pillar of Global Confidence in India's Drug Standards
Union Health Minister J P Nadda lauds the Indian Pharmacopoeia Commission's success in gaining recognition in 19 countries, reinforcing India's position in global drug standards. He highlights its role in public safety and supporting the vision of self-reliance through robust healthcare standards and scientific excellence.
Union Health Minister J P Nadda has announced that the Indian Pharmacopoeia is now recognised in 19 countries, signalling increased global confidence in India's regulatory and scientific capabilities.
At a review meeting, Nadda praised the Indian Pharmacopoeia Commission (IPC) for its continued efforts in bolstering pharmacopoeial standards and pharmacovigilance.
He emphasised IPC's role in ensuring medicine quality, safety, and efficacy, aligning with India's vision of self-reliance and global excellence in healthcare standards.
