BRIEF-Canada wants U.S. to agree to extend existing ban on non-essential travel until June 21 - Canadian government sources

BRIEF-Canada wants U.S. to agree to extend existing ban on non-essential travel until June 21 - Canadian government sourcesReuters | Updated: 13-05-2020 18:21 IST | Created: 13-05-2020 18:21 IST
* CANADA WANTS U.S. TO AGREE TO EXTEND EXISTING BAN ON NON-ESSENTIAL TRAVEL UNTIL JUNE 21 - TWO CANADIAN GOVERNMENT SOURCES
* "IT'S TOO EARLY TO LIFT THE RESTRICTIONS", SAYS CANADIAN GOVERNMENT SOURCE * CANADA'S DISCUSSIONS WITH UNITED STATES ABOUT EXTENDING BAN ON NON-ESSENTIAL TRAVEL HAVE BEEN POSITIVE - CANADIAN GOVERNMENT SOURCE Source text for Eikon: Further company coverage: [ ]
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