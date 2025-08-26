Left Menu

Trump Touts Trade Tactics as Peacemakers: Claims Reduced Conflicts Using Economic Leverage

Former US President Donald Trump asserts his administration's use of tariffs and trade measures helped prevent conflicts, including a near-nuclear war between India and Pakistan. Current Vice President JD Vance supports this approach, highlighting aggressive economic pressure used against Russia over its actions in Ukraine.

Former US President Donald Trump has taken credit for averting multiple global conflicts during his presidency, notably a near-nuclear war between India and Pakistan. During a bilateral meeting with South Korea's president, Trump claimed his administration's strategic use of tariffs played a critical role in these international disputes.

Trump expressed pride in his actions, stating, "I stopped 7 wars that were raging, including India and Pakistan, which were two weeks away from nuclear war." He elaborated on his strategy, explaining how economic measures deterred hostile actions by imposing significant tariffs, effectively dissuading potential combatants.

Vice President JD Vance echoed these sentiments, asserting that the Trump administration's tariffs on India form part of a broader US strategy to economically pressure Russia. Vance remarked on measures taken to limit Russian oil profits, emphasizing ongoing economic strategies amid diplomatic efforts for conflict resolution.

