Australia Condemns Interference in Dalai Lama Succession at UNHRC
Australia voiced strong opposition at the UNHRC against China's influence in selecting the next Dalai Lama. Senior politicians highlighted the importance of maintaining Tibetan religious autonomy, underscoring international concerns about restrictions on Tibetans' cultural freedoms and condemning any external control over spiritual leadership succession in Tibet.
Australia has raised serious concerns over human rights violations in Tibet, strongly condemning any outside interference in the selection of the next Dalai Lama during the 60th United Nations Human Rights Council session. These concerns were relayed in a statement by Australia's Ambassador and Permanent Representative to the UN, Clare Walsh.
Walsh highlighted ongoing restrictions faced by Tibetans, emphasizing the need for governments to adhere to international laws and norms. She underscored that selecting religious leaders, such as the Dalai Lama, should not be influenced by political forces. Canberra's stance aligns with recent parliamentary discussions condemning Beijing's planned interference in Tibetan affairs.
Australian Senator Steph Hodgins-May and Senator Nick McKim have publicly criticised Chinese actions, emphasizing that religious succession is a sacred tradition that must remain free from political manipulation. These actions demonstrate international support for Tibetan religious freedom and underscore Australia's commitment to opposing external influence over spiritual leadership succession in Tibet.
