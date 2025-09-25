Left Menu

Australia Condemns Interference in Dalai Lama Succession at UNHRC

Australia voiced strong opposition at the UNHRC against China's influence in selecting the next Dalai Lama. Senior politicians highlighted the importance of maintaining Tibetan religious autonomy, underscoring international concerns about restrictions on Tibetans' cultural freedoms and condemning any external control over spiritual leadership succession in Tibet.

Devdiscourse News Desk | Updated: 25-09-2025 14:46 IST | Created: 25-09-2025 14:46 IST
Australia Condemns Interference in Dalai Lama Succession at UNHRC
Dalai Lama (File Photo/ANI). Image Credit: ANI
  • Country:
  • India

Australia has raised serious concerns over human rights violations in Tibet, strongly condemning any outside interference in the selection of the next Dalai Lama during the 60th United Nations Human Rights Council session. These concerns were relayed in a statement by Australia's Ambassador and Permanent Representative to the UN, Clare Walsh.

Walsh highlighted ongoing restrictions faced by Tibetans, emphasizing the need for governments to adhere to international laws and norms. She underscored that selecting religious leaders, such as the Dalai Lama, should not be influenced by political forces. Canberra's stance aligns with recent parliamentary discussions condemning Beijing's planned interference in Tibetan affairs.

Australian Senator Steph Hodgins-May and Senator Nick McKim have publicly criticised Chinese actions, emphasizing that religious succession is a sacred tradition that must remain free from political manipulation. These actions demonstrate international support for Tibetan religious freedom and underscore Australia's commitment to opposing external influence over spiritual leadership succession in Tibet.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Indian Students Struggle with H-1B Visa Costs

Indian Students Struggle with H-1B Visa Costs

 India
2
Emerging Markets: Navigating Economic Shifts and Currency Swings

Emerging Markets: Navigating Economic Shifts and Currency Swings

 Global
3
U.S. Government Shutdown: Financial Markets on Edge

U.S. Government Shutdown: Financial Markets on Edge

 United States
4
Congress Questions Modi's 'Huglomacy' Amid Trump's Diplomatic Moves

Congress Questions Modi's 'Huglomacy' Amid Trump's Diplomatic Moves

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Sri Lanka Shows Signs of Stability, Yet Debt and Structural Challenges Cloud Recovery

From Micro to Markets: Advancing Female Entrepreneurship in Pacific Nations

Active Aging Hubs in Mongolia: Redefining Elder Care with Community Support

Breaking the Stop-and-Go Trap: Pakistan’s Roadmap Toward Sustainable Prosperity

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025