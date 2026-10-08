Russian liberal politician gets 4 years jail for donation to banned organisation, TASS reports

Updated: 08-10-2026 19:50 IST | Created: 08-10-2026 19:50 IST

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​Elena ​Perepelitsa, a ‌member of Russia's ​liberal Yabloko party which ‌opposes the war in Ukraine, has been sentenced to four ‌years in a penal ‌colony for donating money to an extremist organisation, state news ⁠agency ​TASS reported ⁠on Thursday. Perepelitsa was detained in ⁠July, eight days after ​Yabloko's deputy leader Maxim Kruglov was ⁠convicted of spreading lies about ⁠the ​Russian army and jailed for seven years.

In ⁠August Russia's Supreme Court barred ⁠Yabloko ⁠from contesting September's parliamentary elections.