Ukraine's military says it hit three missile facilities in Russia
Ukraine's military said it hit three facilities involved in missile production across Russia overnight, including a factory in Tver region making missile components and a centre for disassembling intercontinental ballistic missiles in Nizhny Novgorod region.
In a statement on Telegram, Ukraine's General Staff said the Russian facility for "liquidation of intercontinental ballistic missiles" was hit to degrade Russia's ability to source explosives and rocket fuel.