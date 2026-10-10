Egypt's annual urban inflation falls to 13.9% in September
Egypt's annual urban consumer price inflation fell to 13.9% in September from 14.5% in August, data from statistics agency CAPMAS showed on Saturday.
Egypt's annual urban consumer price inflation fell to 13.9% in September from 14.5% in August, data from statistics agency CAPMAS showed on Saturday.
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