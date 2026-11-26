Rugby-Japan coach Jones makes nine changes for Wales playoff
Japan coach Eddie Jones has made a raft of changes for a third successive game with nine switches to the starting line-up for Saturday’s Nations Championship ninth-place playoff against Wales at Twickenham. Team: 15-Takuro Matsunaga, 14-Koga Nezuka, 13-Samisoni Tua, 12-Charlie Lawrence, 11-Tiennan Costley, 10-Riku Kitahara, 9-Naoto Saito (co-captain), 8-Faulua Makisi, 7-Jack Cornelsen, 6-Ben Gunter, 5-Warner Dearns (co-captain), 4-Michael Stolberg, 3-Taufa Latu, 2-Mamoru Harada, 1-Yota Kamimori
Replacements: 16- Kenji Sato, 17-Sojiro Otsuka, 18-Shunsuke Asaoka, 19-Ruan Botha, 20-Esei Haangana, 21-Shinobu Fujiwara, 22-Shinya Komura, 23-Halatoa Vailea. (Writing by Mark Gleeson in Cape Town; Editing by Ed Osmond)