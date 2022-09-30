BRIEF-Astrazeneca Appoints Sheri Mccoy As Chair Of Remuneration Committee
AstraZeneca PLC: * ASTRAZENECA PLC - BOARD COMMITTEE CHANGES
* ASTRAZENECA: APPOINTMENT OF SHERI MCCOY, NON-EXECUTIVE DIRECTOR, AS CHAIR OF REMUNERATION COMMITTEE * ASTRAZENECA - APPOINTMENT OF SHERI MCCOY, NON-EXECUTIVE DIRECTOR, AS CHAIR OF REMUNERATION COMMITTEE
* ASTRAZENECA - SHERI WILL SUCCEED MICHEL DEMARÉ WHO WILL STEP DOWN AS CHAIR OF REMUNERATION COMMITTEE * ASTRAZENECA - SHERI WILL ALSO BECOME A MEMBER OF NOMINATION AND GOVERNANCE COMMITTEE
* ASTRAZENECA - MICHEL DEMARÉ WILL STEP DOWN AS CHAIR OF REMUNERATION COMMITTEE Source text for Eikon: Further company coverage:
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