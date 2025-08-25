Left Menu

Diplomatic Tensions Flare: France Summons US Ambassador Kushner Over Antisemitism Allegations

France summons US Ambassador Charles Kushner to address his accusations against Paris for not combating antisemitism effectively. The French ministry rejected Kushner's claims, stressing their commitment against antisemitism post-Hamas-Israel conflict. Kushner's comments risk US-France relations amidst existing international policy differences.

Devdiscourse News Desk | Washington DC | Updated: 25-08-2025 13:29 IST | Created: 25-08-2025 13:29 IST
Diplomatic Tensions Flare: France Summons US Ambassador Kushner Over Antisemitism Allegations
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • United States

In a diplomatic move reflecting the rising tensions between France and the United States, France has summoned the US Ambassador, Charles Kushner, following his allegations that the French government falls short in addressing rising antisemitism. The French foreign ministry labeled these accusations as 'unacceptable.'

The ministry reaffirmed its commitment to combat antisemitic acts, particularly in light of the recent conflict involving Hamas and Israel. They asserted that public gestures towards recognizing a Palestinian state could fuel extremism, a point Kushner emphasized in his letter to French President Emmanuel Macron.

This diplomatic rift surfaces amid existing strains in French-US relations, influenced by divergent positions on global security matters such as the role of UN peacekeepers and support for Ukraine. Despite these challenges, ongoing dialogues at international meetings aim to restore cooperative ties.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Unveiling the Checua: A Lost Lineage in Colombian History

Unveiling the Checua: A Lost Lineage in Colombian History

 Global
2
Rahul Patil Switches Sides: A Political Shift in Maharashtra

Rahul Patil Switches Sides: A Political Shift in Maharashtra

 India
3
Global Cues Boost Indian Equities as IT Sector Leads

Global Cues Boost Indian Equities as IT Sector Leads

 India
4
U.S. Open Chaos: Medvedev's Meltdown Amidst Court Intrusion

U.S. Open Chaos: Medvedev's Meltdown Amidst Court Intrusion

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

How Community Deliberation Shifts Local Funds Toward Climate Adaptation in Indonesia

The Gambia’s Economy Rebounds, Yet Rising Debt Casts a Long Shadow on Progress

Indonesia Faces Unequal Burden as Coal Transition Threatens Jobs and Livelihoods

CBAM to Reshape Global Trade: Developing Nations Face Risks, Some See Opportunities

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025