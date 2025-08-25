Diplomatic Tensions Flare: France Summons US Ambassador Kushner Over Antisemitism Allegations
France summons US Ambassador Charles Kushner to address his accusations against Paris for not combating antisemitism effectively. The French ministry rejected Kushner's claims, stressing their commitment against antisemitism post-Hamas-Israel conflict. Kushner's comments risk US-France relations amidst existing international policy differences.
- Country:
- United States
In a diplomatic move reflecting the rising tensions between France and the United States, France has summoned the US Ambassador, Charles Kushner, following his allegations that the French government falls short in addressing rising antisemitism. The French foreign ministry labeled these accusations as 'unacceptable.'
The ministry reaffirmed its commitment to combat antisemitic acts, particularly in light of the recent conflict involving Hamas and Israel. They asserted that public gestures towards recognizing a Palestinian state could fuel extremism, a point Kushner emphasized in his letter to French President Emmanuel Macron.
This diplomatic rift surfaces amid existing strains in French-US relations, influenced by divergent positions on global security matters such as the role of UN peacekeepers and support for Ukraine. Despite these challenges, ongoing dialogues at international meetings aim to restore cooperative ties.
(With inputs from agencies.)
ALSO READ
Mass Pro-Palestinian Rallies Sweep Australia Amid Diplomatic Tensions
Diplomatic Tensions Flare as France Summons Italian Ambassador Over Ukraine Comment
Strengthening East Asian Security Ties amid Diplomatic Tensions
Global Diplomacy: Macron and Modi's Strategic Dialogue
Judge Moraes Battles U.S. Sanctions Amid Diplomatic Tensions