Russia Claims Control Over Komyshuvakha

The Russian Defence Ministry announced its forces have seized the village of Komyshuvakha in eastern Ukraine's Donetsk region. It claimed successful precision strikes on Ukrainian military targets, including missile and aviation enterprises. Reuters reported it could not verify these claims independently.

Devdiscourse News Desk | Moscow | Updated: 30-08-2025 14:55 IST | Created: 30-08-2025 14:55 IST
  • Country:
  • Russia

The Russian Defence Ministry stated on Saturday that its troops have taken control of Komyshuvakha, a strategic village located in Ukraine's eastern Donetsk region. This move marks a significant moment in the ongoing military conflict in the area.

According to the ministry, Russian forces executed precise strikes on Ukrainian missile and aviation facilities, and military airfields. These actions were purportedly aimed at crippling Ukraine's military capabilities. However, these claims remain unverified by independent sources.

Reuters, an international news agency, highlighted that it could not independently confirm these battlefield reports, reflecting the challenging nature of obtaining accurate information in times of conflict.

(With inputs from agencies.)

