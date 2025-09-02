Left Menu

France Leads Virtual Summit on Ukraine Peace Efforts

France will host a virtual summit with 30 countries to discuss security support for Ukraine post-peace agreement with Russia. The meeting aims to denounce Moscow's negotiation reluctance and evaluate security guarantees. Zelenskiy appreciates Macron's support, urging strengthened positions against Russia's prolonged conflict.

Devdiscourse News Desk | Updated: 02-09-2025 00:47 IST | Created: 02-09-2025 00:47 IST
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

France is set to host a largely virtual meeting on Thursday, drawing representatives from around 30 nations. The focus is to evaluate efforts to ensure Ukraine receives security support following a hoped-for peace agreement with Russia.

Amid discussions, Moscow's ongoing negotiation reluctance remains a major concern. Leaders from European and American nations, building upon prior talks in Washington on August 18, will explore security guarantees for Ukraine.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy, set to travel to Paris, took to X to express gratitude to French President Macron for steadfast support. In coordination efforts with NATO Secretary General Mark Rutte, Zelenskiy emphasized the need to bolster positions against Russia's extended conflict.

Digital inclusion drives sustainable growth but inequalities persist

Breaking the scam cycle: AI intelligence redefines digital payment safety

AI drives shift from human–machine interaction to true cooperation

Smart finance, stronger harvests: Digital inclusion powers food security

