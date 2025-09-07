Left Menu

Relief Efforts Roll Out in Disaster-Hit Hamirpur

Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu visited disaster-hit areas in Hamirpur’s Sujanpur constituency to assess flood and landslide damage. He announced relief packages totaling Rs 8.70 lakh per family. Efforts to secure forest land for displaced families and address broader monsoon-related losses in Himachal Pradesh are underway.

Sukhvinder Singh Sukhu
  • India

Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu visited disaster-stricken villages in Sujanpur, Hamirpur, to oversee relief and rehabilitation efforts.

He promised substantial government support to affected families. Sukhu assessed flood and landslide impacts in Khairi and Chabutra, announcing relief packages worth Rs 8.70 lakh per family. Local MLA Captain Ranjit Singh's contribution was included.

State-wide assessments continue as officials seek central cooperation for transferring forest land for rebuilding homes and addressing seasonal damages across Himachal Pradesh.

(With inputs from agencies.)

