Ukraine Targets Russian Assets in August Offensive

Ukraine conducted 60 significant strikes on Russian targets in August according to the nation's top military official. The attacks have undermined Russian abilities to produce military essentials, weakened air defense systems, and disrupted the country's transport infrastructure, according to Oleksandr Syrskyi's report on social media.

Devdiscourse News Desk | Kyiv | Updated: 08-09-2025 11:18 IST | Created: 08-09-2025 11:18 IST
Ukraine launched a series of calculated strikes, hitting 60 key targets in Russia over August, a move confirmed by Ukraine's top military commander on Monday.

These operations have notably impaired Russia's production capabilities for essential military resources like fuel and aviation weaponry, as stated by Oleksandr Syrskyi on social media.

The reported attacks have also disrupted Russia's transport systems and compromised its air defense capabilities, signaling a strategic blow to Russian military operations.

(With inputs from agencies.)

