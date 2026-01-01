Left Menu

Ukrainian Drone Assault Targets Russian Energy Hub

Ukrainian drones attacked an energy storage facility in Almetyevsk, Russia, causing a fire that was later extinguished. This is part of Kyiv's strategic effort to undermine Russian energy infrastructure, aiming to disrupt Moscow's military financing. Almetyevsk is situated in Tatarstan, a significant oil-producing region.

Updated: 01-01-2026 15:22 IST
On Thursday, Ukrainian drones targeted an energy storage facility in Almetyevsk, Russia, igniting a fire that was swiftly extinguished, as reported by Russian media citing the local governor's press service.

This operation is part of Kyiv's broader strategy to ramp up strikes on Russian energy infrastructure, aiming to cripple Moscow's financial resources for its military operations in Ukraine.

Almetyevsk, 1,700 kilometers from Ukrainian-held areas, is in Tatarstan's Volga river region, known for its oil wealth.

