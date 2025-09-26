Left Menu

Ukraine's Tactical Resilience Disrupts Russian Offensives

Ukraine's military chief Oleksandr Syrskyi reported that Russian spring and summer offensives failed to achieve their goals, with Ukraine effectively disrupting the campaign. Russia's incremental gains come at high human costs. Syrskyi noted Russia's shift to 'a thousand cuts' strategy using small infantry assaults. Despite challenges, Ukraine has strategically damaged Russian military assets.

Ukraine's military chief, Oleksandr Syrskyi, announced that Russia's spring and summer military offensives failed to accomplish their intended objectives, citing double the artillery fire from Russian forces compared to Ukraine. Syrskyi detailed the disruption in Russia's plans and highlighted the stark contrast to earlier campaign successes.

Russia, having made modest progress along various front lines, has faced high casualties, with some Western intelligence suggesting casualty figures surpass one million. The country employs a new tactic termed 'a thousand cuts,' involving numerous small infantry attacks aimed at making deep incursions into Ukrainian territories.

Meanwhile, Ukraine has hit 85 Russian military-industrial facilities recently, underscoring its strategic resilience. In a notable rhetorical shift, U.S. President Donald Trump suggested Ukraine could reclaim lost territories but did not promise substantial additional assistance, leaving Europe to bolster support.

