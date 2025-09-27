Left Menu

Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath Urges Tough Measures During Dussehra Festivities

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath called for strict actions against those causing unrest during Dussehra. Following recent disturbances, he directed immediate actions, emphasizing a zero-tolerance policy against criminals. Adityanath also instructed vigilance during public events and against misinformation, ensuring public safety and adherence to law.

Devdiscourse News Desk | Lucknow | Updated: 27-09-2025 00:53 IST | Created: 27-09-2025 00:53 IST
Yogi Adityanath
  • Country:
  • India

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has taken a decisive stance against disruptions during the Dussehra festival, calling for stringent actions to preserve peace across the state.

Recent provocations and disturbances in several cities prompted the Chief Minister to instruct immediate and robust measures, highlighting a broader conspiracy afoot.

Adityanath stressed a zero-tolerance policy against criminal activities and misinformation, urging authorities to maintain public order through comprehensive oversight during crowded public events.

