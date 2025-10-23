Left Menu

Britain Unveils Russian-linked Arson and Kidnapping Plot with Ties to Revolut

Dylan Earl, involved in a plot targeting Ukraine-linked businesses, aimed to kidnap Revolut's co-founder and discussed arson activities with a Russian handler. The British court heard plans for multiple attacks, depicting a long-term sabotage campaign against UK interests. Earl's actions were tied to Russia's Wagner group, implicating international tensions.

Devdiscourse News Desk | Updated: 23-10-2025 21:47 IST | Created: 23-10-2025 21:47 IST
Britain Unveils Russian-linked Arson and Kidnapping Plot with Ties to Revolut

A British court has uncovered a sinister plot involving Dylan Earl, who collaborated with a Russian handler to target Ukraine-linked businesses in London and beyond. Earl's apprehension for aggravated arson has unveiled a network of illicit activities orchestrated for Russia's Wagner mercenary group.

During the court proceedings, it was revealed that Earl plotted the kidnapping of Nikolay Storonsky, co-founder of finance app Revolut, and considered arson in the Czech Republic. His communications also included attempts to recruit a British soldier for intelligence purposes, stirring concerns over espionage and foreign influence.

Prosecutors detailed how these actions form part of a broader campaign of sabotage linked to Russia, escalating diplomatic tensions. Authorities emphasize vigilance as the incidents appear interconnected, with echoes of prior activities across Europe, underscoring the geopolitical stakes at play.

TRENDING

1
European Shares Climb Amid Easing Trade Tensions and Strong Earnings

European Shares Climb Amid Easing Trade Tensions and Strong Earnings

 Global
2
ASAP: Speed Up Stroke Awareness!

ASAP: Speed Up Stroke Awareness!

 India
3
Bihar's fish output doubled, state ships consignment to other regions: Modi in Samastipur.

Bihar's fish output doubled, state ships consignment to other regions: Modi ...

 India
4
Tragic Collision Claims Four Lives in Motorcycle-Bus Accident

Tragic Collision Claims Four Lives in Motorcycle-Bus Accident

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Data, not algorithms, is true power behind artificial intelligence

EU faces dual crisis of energy poverty and poor health in the East

Blockchain meets AI: Smarter, confidence-based crypto trading system

AI’s hidden economy: The emergence of cosine capital in the age of LLMs

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025