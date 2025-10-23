Britain Unveils Russian-linked Arson and Kidnapping Plot with Ties to Revolut
Dylan Earl, involved in a plot targeting Ukraine-linked businesses, aimed to kidnap Revolut's co-founder and discussed arson activities with a Russian handler. The British court heard plans for multiple attacks, depicting a long-term sabotage campaign against UK interests. Earl's actions were tied to Russia's Wagner group, implicating international tensions.
A British court has uncovered a sinister plot involving Dylan Earl, who collaborated with a Russian handler to target Ukraine-linked businesses in London and beyond. Earl's apprehension for aggravated arson has unveiled a network of illicit activities orchestrated for Russia's Wagner mercenary group.
During the court proceedings, it was revealed that Earl plotted the kidnapping of Nikolay Storonsky, co-founder of finance app Revolut, and considered arson in the Czech Republic. His communications also included attempts to recruit a British soldier for intelligence purposes, stirring concerns over espionage and foreign influence.
Prosecutors detailed how these actions form part of a broader campaign of sabotage linked to Russia, escalating diplomatic tensions. Authorities emphasize vigilance as the incidents appear interconnected, with echoes of prior activities across Europe, underscoring the geopolitical stakes at play.
