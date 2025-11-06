Ukrainian Drone Assault Disrupts Russian Operations, Sparks Industrial Fire
Ukraine launched a barrage of 75 drones against Russia, igniting a fire in Volgograd's industrial zone and resulting in at least one casualty. This strategic attack disrupted flights and targeted key oil refineries to weaken Russia's economic stand as military advances continue. Russia claims significant territorial control over Ukraine.
In a bold strategic maneuver, Ukraine deployed at least 75 drones against Russia, setting off a blaze in Volgograd's industrial district and claiming a life. Russian officials confirmed that the attack disrupted multiple flights nationwide.
The assault targeted critical infrastructure, including refineries, aiming to destabilize Russia's economic momentum as its military persists in eastern Ukraine. Volgograd Governor Andrei Bocharov acknowledged the death of a 48-year-old due to shrapnel in the Krasnoarmeysk area—a region that houses Lukoil's frequently targeted refinery.
Simultaneously, Russia's military reports advancements in northern Pokrovsk, indicating control of 19% of Ukrainian territory. Pro-Ukrainian sources suggest an additional conquest of 3,400 square kilometers this year alone, asserting Russia's territorial influence.
(With inputs from agencies.)
