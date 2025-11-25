Left Menu

Strategic Moves: U.S. Military Increases Pressure on Venezuela

Gen Dan Caine and senior military officials visit Puerto Rico to engage with troops as the U.S. intensifies its military presence against drug smuggling and considers action against Venezuela. The Trump administration's designation of certain Latin American groups as terrorist organizations indicates a strategic shift in U.S. policy.

Updated: 25-11-2025 06:21 IST
Strategic Moves: U.S. Military Increases Pressure on Venezuela
The U.S. military is ramping up its presence in the Caribbean, as highlighted by a visit from Gen Dan Caine, the chairman of the Joint Chiefs of Staff, to American troops. His visit underscores a significant U.S. naval buildup targeting alleged drug-smuggling operations in the region.

Accompanied by senior enlisted adviser David L Isom, Caine aims to boost morale among service members amid mounting tensions with Venezuela. The visit reflects ongoing deliberations by President Trump on potential military action against Venezuela to intensify pressure on President Nicolás Maduro.

The U.S. has taken a controversial step by labeling certain Latin American organizations as terrorist entities, allowing for expanded military options. This reflects a shift from traditional terrorist designations and illustrates the administration's aggressive stance on narcotics and political solutions.

(With inputs from agencies.)

