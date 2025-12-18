EU's Legal Dilemma: Using Frozen Russian Assets for Ukraine Aid
EU leaders debate using frozen Russian assets to support Ukraine. Legalities are uncertain, but Russia's options for challenging in court are restricted. With assets primarily in Euroclear, Belgium demands protection guarantees. Russia has filed a lawsuit but faces enforcement challenges under EU rules.
The European Union leaders are faced with a significant legal question: whether utilizing frozen Russian assets to aid Ukraine is legally viable. While the 27-nation bloc's leaders deliberate on using billions in frozen Russian Central Bank assets, legal complexities persist.
With Euroclear holding the bulk of these assets in Belgium, Belgium asserts the necessity of legal, financial, and other forms of protection against repercussions. Russia has already initiated legal action in Moscow against Euroclear, citing unlawful blocking and utilization of its assets.
Russia contemplates various legal avenues worldwide, but enforcement remains a hurdle due to EU bans on enforcing Russian court judgments. Meanwhile, Russia's ability to contest EU decisions at the Court of Justice of the European Union remains limited, following similar unsuccessful attempts by Venezuela.
(With inputs from agencies.)
