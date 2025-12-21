Left Menu

North Korea Condemns Japan's Nuclear Ambitions

North Korea has urged international vigilance over Japan's nuclear ambitions, calling for these to be 'thoroughly curbed.' According to state media KCNA, Japan has suggested reviewing its non-nuclear principles, raising alarms over potential nuclear proliferation intentions.

In a sharp denunciation, North Korea has called for global measures against Japan's purported nuclear ambitions, as revealed by state media KCNA.

The warning comes in response to comments indicating Japan's willingness to reconsider its non-nuclear principles, according to a North Korean foreign-policy official.

This development raises international concerns over a possible shift in Japan's traditional stance against nuclear armament.

