Karnataka Sets Benchmark in Transparent Recruitment Model
Chief Minister Siddaramaiah praised the Karnataka Legislative Council Secretariat's recruitment model for setting a transparency benchmark. Under Chairman Basavaraj Horatti, recruitment adhered strictly to revised rules, balancing direct recruitment and promotions. A comprehensive and transparent process involved written exams, merit lists, and professional document verification.
Devdiscourse News Desk | Bengaluru | Updated: 04-01-2026 21:19 IST | Created: 04-01-2026 21:19 IST
- Country:
- India
Chief Minister Siddaramaiah lauded the Karnataka Legislative Council Secretariat's transparent recruitment model as a benchmark for government departments.
Implemented under Legislative Council Chairman Basavaraj Horatti, the revised process balanced direct recruitment and promotions through stringent adherence to rules and transparent examinations.
This comprehensive system, incorporating professional document verification, was highlighted for promoting fair opportunities, including significant rural and underrepresented candidate selections.
(With inputs from agencies.)