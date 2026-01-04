Left Menu

Karnataka Sets Benchmark in Transparent Recruitment Model

Chief Minister Siddaramaiah praised the Karnataka Legislative Council Secretariat's recruitment model for setting a transparency benchmark. Under Chairman Basavaraj Horatti, recruitment adhered strictly to revised rules, balancing direct recruitment and promotions. A comprehensive and transparent process involved written exams, merit lists, and professional document verification.

