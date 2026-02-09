Left Menu

Takaichi's Triumph: Japan's Defence Revolution

Japanese Prime Minister Sanae Takaichi's decisive election victory is set to advance her hawkish security agenda. Her government plans to enhance Japan's military capabilities amidst tensions with China, aiming for a historic defence expansion. However, economic considerations could limit her ambitions.

Japanese Prime Minister Sanae Takaichi's commanding election victory has energized her hawkish security plans, silencing domestic critics. Capturing 352 of 465 lower house seats, she aims to strengthen Japan's military against Chinese threats, increasing defence spending to deter aggression near Taiwan.

China reacted strongly to Takaichi's Taiwan remarks, imposing economic sanctions and warning against a resurgence of Japanese militarism. Despite Beijing's objections, Takaichi's tough stance has bolstered her domestic support, signaling Japan's readiness to stand firm.

Amid escalating regional tensions, Takaichi plans to raise defence outlays, potentially to 3% of GDP. Her ambitious security goals focus on modernizing the military while tackling economic challenges, with plans to amend Japan's pacifist constitution possibly on the horizon.

(With inputs from agencies.)

