Taiwan's Tactical Readiness: Simulating Defence Against Potential Chinese Incursion

Taiwan's military is conducting the Han Kuang drill, simulating defences against a hypothetical Chinese assault on Penghu Islands. The 10-day exercise includes testing mobile internet throttling, integrating reserve forces, and preparing citizen communication protocols in emergencies, reflecting Taiwan's strategic planning to counter potential Beijing threats.

Devdiscourse News Desk | Updated: 10-08-2026 06:06 IST | Created: 10-08-2026 06:06 IST
Taiwan's Tactical Readiness: Simulating Defence Against Potential Chinese Incursion
  • Country:
  • Taiwan

In a display of military readiness, Taiwan's armed forces simulate a defensive response to a potential Chinese invasion on Penghu Islands during the Han Kuang exercise.

The operation showcases a multi-layered defense strategy, integrating reserve forces, and even includes throttling mobile internet to test emergency communication.

This annual exercise underscores Taiwan's vigilant preparation against Beijing's territorial assertions, emphasizing the island's sovereignty and readiness for varied attack scenarios.

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