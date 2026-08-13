Colombia Joins U.S.-Led Counter-Narcotics Coalition
U.S. Defense Secretary Pete Hegseth announced Colombia's entry into a Latin American military-led counter-narcotics coalition during a meeting in Panama City. He criticized the International Criminal Court and advised coalition members to withdraw from it, following the swearing-in of Colombia's conservative president.
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U.S. Defense Secretary Pete Hegseth announced Colombia's accession to a U.S.-led counter-narcotics coalition involving several Latin American countries on Wednesday.
The announcement came during a meeting in Panama City, shortly after Colombia's newly elected conservative president took office.
In his address, Hegseth criticized the International Criminal Court and urged coalition allies present to consider withdrawing from the ICC.