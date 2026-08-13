Colombia Joins U.S.-Led Counter-Narcotics Coalition Amid Rising Tensions in Latin America
Colombia has joined a U.S.-led military coalition against drug trafficking following the inauguration of its conservative president. The coalition, criticized for its aggressive measures likened to war crimes, expands U.S. influence in Latin America amidst rising nationalism and geopolitical tensions, particularly with China's encroachment in Panama.
U.S. Defense Secretary Pete Hegseth welcomed Colombia into a military coalition targeting drug trafficking across the Western Hemisphere. The move followed Colombia's conservative president's recent inauguration and included plans to authorize joint military operations against terror networks.
This coalition, called the Americas Counter-Cartel Coalition, convened in Panama, a focal point for U.S. Latin America policy under President Trump. U.S. military actions against suspected drug operations have already resulted in significant casualties, intensifying debates over policy actions described by critics as war crimes.
The U.S.-backed initiative has reshaped political landscapes, with Colombia pledging military collaboration and $1 billion in U.S. aide, reflecting a rightward political shift. Meanwhile, Panama's leader labeled drug trafficking as the region's main threat, downplaying concerns of sovereignty infringement and underscoring the geopolitical tension with China.
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