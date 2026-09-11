Canada's Major Aid Boost: C$350 Million Defensive Package for Ukraine

Canada announces a C$350 million aid package, providing air defense interceptors to Ukraine as Moscow intensifies missile attacks. Prime Minister Mark Carney emphasizes Canada's support for Ukraine, with the package aiming to protect civilians and infrastructure. Additional commitments include drone production and energy security aid.

Devdiscourse News Desk | Updated: 11-09-2026 00:19 IST | Created: 11-09-2026 00:19 IST
Canada's Major Aid Boost: C$350 Million Defensive Package for Ukraine
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

In a significant move to bolster Ukraine's defense capabilities, Canada has committed a C$350 million aid package aimed at acquiring air defense interceptors for Kyiv. This announcement came after a meeting between Canadian Prime Minister Mark Carney and Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy, amid escalating Russian missile attacks.

'As Russia escalates its barbaric aerial warfare, indiscriminately targeting civilian populations, Ukraine's air defenses are critical,' Carney stated during a press conference in Calgary. Canada, one of Ukraine's most vocal supporters, has pledged the package to protect Ukraine's people, infrastructure, and skies.

Alongside this, Canada has committed to enhancing its drone production, aiming to deliver a significant portion of these to Ukraine. Furthermore, new loan guarantees totaling nearly C$435 million will support Ukraine's energy security through the European Bank for Reconstruction and Development, reflecting Canada's ongoing dedication to Ukraine's resilience and sovereignty.

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