Russian-Canadian Faces Seven Years for High Treason: A Contest of Allegiances
Nikolai Zyuzev, a Russian-Canadian national, was convicted of high treason by a Russian court. The charges related to his involvement in training leaders of national liberation movements outside Russia. Accused by Russia's Federal Security Service, Zyuzev reportedly distributed extremist materials to undermine Russian sovereignty.
A Russian court has sentenced Nikolai Zyuzev, a Russian-Canadian national, to seven years in a penal colony for treason, reportedly due to his involvement with separatist movements outside Russia.
According to the RIA state news agency, Zyuzev was convicted for training leaders of national liberation movements among Russian ethnic minorities abroad. The Federal Security Service claims his activities targeted the sovereignty and territorial integrity of Russia.
Zyuzev allegedly distributed extremist materials and collaborated with European Union bodies and think tanks, further intensifying the charges. His arrest took place in Komi, a region in Russia's Arctic north known for its ethnic diversity.