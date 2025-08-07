Tensions Escalate as Israel Considers Expanded Gaza Military Operations
Israel's Security Cabinet meets to discuss expanding military operations in Gaza. The move risks international backlash and internal protests, especially from families of hostages held by Hamas. The expansion plan aims to pressure Hamas. Meanwhile, casualties and humanitarian crises in Gaza mount, triggering criticism of Israel and GHF.
Israel's Security Cabinet is poised to hold critical discussions on Thursday regarding a potential escalation of military efforts in the Gaza Strip. An Israeli official previewed the talks, which aim to sanction a gradual military push to exert additional pressure on Hamas.
As military operations advance, the ongoing conflict has severely impacted Gaza, leading to extensive loss of life, displacement, and hunger. Concerns grow among Palestinian residents and internationally over further devastation.
Facing mounting global criticism, Prime Minister Netanyahu balances pressure from far-right allies advocating for aggressive strategies, which include relocating Gaza's population and restoring Jewish settlements. Hostage families and humanitarian organizations continue to protest and criticize the violence.
(With inputs from agencies.)
- READ MORE ON:
- Israel
- Gaza
- military operations
- Hamas
- hostages
- conflict
- Netanyahu
- international criticism
- GHF
- MSF
ALSO READ
Trump's Ceasefire Claims: Controversy and Conflict Resolution
Clash in Dasuya: Police and Villagers Engaged in Violent Conflict
Trump Claims Credit for Averting India-Pakistan Nuclear Conflict
Escalating Tensions: Thailand-Cambodia Border Conflict Intensifies
Escalating Tensions: Thai-Cambodian Border Conflict Intensifies