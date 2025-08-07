Left Menu

Tensions Escalate as Israel Considers Expanded Gaza Military Operations

Israel's Security Cabinet meets to discuss expanding military operations in Gaza. The move risks international backlash and internal protests, especially from families of hostages held by Hamas. The expansion plan aims to pressure Hamas. Meanwhile, casualties and humanitarian crises in Gaza mount, triggering criticism of Israel and GHF.

Devdiscourse News Desk | Telaviv | Updated: 07-08-2025 21:13 IST | Created: 07-08-2025 21:13 IST
Israel's Security Cabinet is poised to hold critical discussions on Thursday regarding a potential escalation of military efforts in the Gaza Strip. An Israeli official previewed the talks, which aim to sanction a gradual military push to exert additional pressure on Hamas.

As military operations advance, the ongoing conflict has severely impacted Gaza, leading to extensive loss of life, displacement, and hunger. Concerns grow among Palestinian residents and internationally over further devastation.

Facing mounting global criticism, Prime Minister Netanyahu balances pressure from far-right allies advocating for aggressive strategies, which include relocating Gaza's population and restoring Jewish settlements. Hostage families and humanitarian organizations continue to protest and criticize the violence.

