Trump-Putin Meeting Looms Amid Ukraine Tensions
US President Donald Trump plans to meet Russian President Vladimir Putin soon, aiming to address the Ukraine war. Despite efforts to pressure Russia into peace talks, Ukrainian forces continue intensive fighting against advancing Russian troops. Diplomatic solutions remain elusive, as Russia maintains its aggressive stance.
US President Donald Trump announced plans to meet with Russian President Vladimir Putin to discuss the ongoing conflict in Ukraine, with details of the meeting to be revealed shortly.
Despite Trump's attempts to push Putin toward a peace agreement, Ukrainian forces are still engaged in severe combat against advancing Russian troops in the eastern Donetsk region. Ukrainian military officials express skepticism about Russia's willingness to negotiate, citing Moscow's continued aggression.
Meanwhile, Putin has been holding a series of phone conversations with global leaders, further hinting at possible diplomatic engagements, although significant resolutions seem distant as Russia remains unfaltering in its military actions.
(With inputs from agencies.)
ALSO READ
Currencies Steady Amid Global Trade Talks and Central Bank Meetings
U.S. Moves to Ease Oil Sanctions on Venezuela: A Policy Shift in Energy Diplomacy
Macron Shakes Global Diplomacy: France Recognises Palestine Amidst Growing Tensions
Trump's Scottish Sojourn: Golf Meets Diplomacy Amid Controversy
Russia Neutralizes 105 Ukrainian Drones Overnight