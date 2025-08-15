Tensions Rise as Trump and Putin Prepare for Summit in Alaska
As Donald Trump and Vladimir Putin prepare for a summit in Alaska, Ukrainians are apprehensive about potential outcomes. While polls indicate support for negotiations, many fear concessions. Voices from Kyiv express skepticism over any positive changes from the talks, with concerns about territorial outcomes lingering.
As President Donald Trump readies for a significant meeting with Russian President Vladimir Putin in Alaska, concerns are mounting in Ukraine. Citizens are apprehensive that Trump's eagerness for a rapid deal might compromise Kyiv's interests.
Trump, focused on establishing an armistice in Russia's prolonged conflict in Ukraine, has orchestrated the first U.S.-Russia summit since 2021, challenging prior efforts to isolate the Kremlin. Although Ukrainians desire an end to hostilities, many oppose a peace deal that entails substantial concessions.
In Kyiv, opinions are divided, with skepticism prevalent. Many Ukrainians doubt that the summit will benefit their nation, fearing territorial concessions. Valerii Kucherenko, a war veteran, reflects a common sentiment: any pact may cater to Trump and Putin but not favor Ukraine's interests.
