Trump's Assurance: No Taiwan Invasion on His Watch
U.S. President Donald Trump stated that Chinese President Xi Jinping assured him China would not invade Taiwan while Trump is in office. This assertion came during Trump's interview with Fox News, preceding discussions with Vladimir Putin about Russia's Ukrainian invasion. Taiwan remains a contentious issue in China-U.S. relations.
U.S. President Donald Trump, in a recent interview with Fox News, revealed that Chinese President Xi Jinping assured him there would be no invasion of Taiwan while Trump holds office. The conversation precedes Trump's discussions with Russian President Vladimir Putin regarding Moscow's ongoing conflict with Ukraine.
During the Fox News interview, Trump detailed Xi's commitment, quoting the Chinese leader as saying, 'I will never do it as long as you're president.' In response, Trump expressed appreciation for the assurance, although Xi noted, 'I am very patient, and China is very patient.' The President recalled their recent interactions, underscoring the complexities of China-Taiwan relations.
Taiwan, seen by China as part of its territory, fiercely opposes China's sovereignty claims. The situation remains the most sensitive issue in China-U.S. relations, according to a Chinese Embassy spokesperson. Despite Washington being Taiwan's primary arms supplier, the U.S. lacks formal diplomatic recognition of the island.
