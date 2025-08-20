Left Menu

Putin and Erdogan Discuss Ukraine: Key Outcomes of U.S. Summit

Russian President Vladimir Putin and Turkish President Tayyip Erdogan discussed Ukraine and evaluated the outcomes of Putin's recent summit with U.S. President Donald Trump in a phone call. The conversation focused on geopolitical implications and mutual interests in the region, according to the Kremlin's statement released Wednesday.

Moscow | Updated: 20-08-2025 16:12 IST
Putin and Erdogan Discuss Ukraine: Key Outcomes of U.S. Summit
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  Russia
  • Russia

Russian President Vladimir Putin engaged in a phone call with Turkish President Tayyip Erdogan to address critical issues surrounding Ukraine and the outcomes of the summit held with U.S. President Donald Trump last week.

The Kremlin disclosed on Wednesday that the discussion was substantive, focusing on geopolitical dynamics and bilateral relations. The dialogue underscored the involvement of both nations in regional matters.

This exchange comes after Putin's meeting with Trump, which has significant implications for international relations and cooperation. Both presidents appear keen on bolstering collaborative efforts to manage regional challenges effectively.

(With inputs from agencies.)

