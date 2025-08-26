Left Menu

Diplomatic Discussions in Beijing: Xi Jinping Meets Russian Parliament Chairman

Chinese President Xi Jinping met with Vyacheslav Volodin, chairman of Russia's State Duma, in Beijing on Tuesday. Discussions included countering sanctions pressure, particularly regarding U.S. attempts to halt China's Russian oil imports. The visit aims to strengthen Sino-Russian ties amid global political tensions.

Devdiscourse News Desk | Beijing | Updated: 26-08-2025 08:13 IST | Created: 26-08-2025 08:13 IST
In a significant diplomatic meeting in Beijing, Chinese President Xi Jinping hosted Vyacheslav Volodin, the chairman of Russia's State Duma, on Tuesday. This meeting underscores the strengthening ties between the two nations amidst escalating global political tensions.

Volodin, who arrived in China on Monday, disclosed plans to discuss strategies for countering sanctions pressure and external interference. This includes addressing the U.S. call for China to cease its imports of Russian oil, a point of contention in international relations.

The visit signals a strategic alignment between China and Russia, as both nations seek to navigate the complexities of global geopolitics while enhancing their bilateral cooperation.

(With inputs from agencies.)

