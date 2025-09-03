Left Menu

Trump Unleashes Criticism on Putin Amidst Russia-Ukraine Turmoil

In an interview, President Donald Trump expressed disappointment with Russian President Vladimir Putin regarding the ongoing conflict in Ukraine. Despite concerns about Russia and China's ties, Trump emphasized U.S. military strength. He also hinted at future actions to reduce deaths in Ukraine and mentioned possible further sanctions on Russia.

Devdiscourse News Desk | Updated: 03-09-2025 07:10 IST | Created: 03-09-2025 07:10 IST
Trump Unleashes Criticism on Putin Amidst Russia-Ukraine Turmoil
Donald Trump

President Donald Trump voiced strong disapproval of Russian President Vladimir Putin over the continuing conflict in Ukraine during a recent interview. Trump revealed plans for actions aimed at reducing fatalities in the war-torn region.

Following discussions with international leaders, Trump underscored Washington's commitment to Ukraine's security and hinted at potential sanctions on Russia should there be no movement toward peace.

Despite the cordial relations between Russia and China, Trump dismissed any concerns, citing the U.S.'s superior military might. Tensions between China and the U.S. persist, with Trump's critical stance on China's growing geopolitical influence and military build-up.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Political Shift: Thailand's Pheu Thai Moves to Dissolve Parliament

Political Shift: Thailand's Pheu Thai Moves to Dissolve Parliament

 Thailand
2
Financial Shake-Up: Industry Consolidations and Digital Strategies Unveiled

Financial Shake-Up: Industry Consolidations and Digital Strategies Unveiled

 Global
3
Rainfall in Kashmir Causes Highway Closure and School Shutdown

Rainfall in Kashmir Causes Highway Closure and School Shutdown

 India
4
High Seas Tension: U.S. Strike on Venezuelan Drug Vessel

High Seas Tension: U.S. Strike on Venezuelan Drug Vessel

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Financial inclusion and digital innovation key to empowering rural women agripreneurs

Heavy ChatGPT usage linked to lower motivation and engagement

Post-COVID era sees surge in AI adoption for green corporate strategies

Explainable AI bridges trust gap between clinicians and algorithms

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025