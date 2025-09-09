Left Menu

Tumultuous Politician's Resignation: K.P. Sharma Oli's Roller-Coaster Legacy in Nepal

Nepalese leader K.P. Sharma Oli resigned as prime minister following nationwide protests against his administration, marked by corruption accusations and authoritarian actions. His turbulent political career saw him as a central figure in Nepal's post-monarchy volatility, facing public outrage that led to violent demonstrations and his eventual ousting.

Nepal's prime minister, K.P. Sharma Oli, resigned amid widespread protests against his leadership, which many blamed for corruption and heavy-handed governance. The public dissent culminated in violent demonstrations that saw 19 people dead and Oli's residence set on fire by angry protestors.

Oli, a dominant figure in Nepalese politics since the monarchy's fall in 2008, had served as prime minister four times. His latest term, beginning in July last year, ended in turmoil as allegations of corruption, economic stagnation, and authoritarian tactics overshadowed his promises of stability and prosperity.

The protests were ignited by his controversial decision to block social media platforms, sparking further outrage among Gen Z activists. This civil unrest is symptomatic of the broader political volatility in Nepal, posing strategic implications for neighboring India and China, both vying for influence in the region.

