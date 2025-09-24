Left Menu

Kremlin Defends Economic Stability Against U.S. Criticism

The Kremlin has rebutted comments by U.S. President Donald Trump, defending the state of Russia's economy and its capability to meet military needs. Kremlin spokesman Dmitry Peskov emphasized that the ongoing conflict was not aimless, attributing it to Western disregard for Russia's security concerns.

Devdiscourse News Desk | Moscow | Updated: 24-09-2025 15:40 IST | Created: 24-09-2025 15:40 IST
  • Country:
  • Russia

The Kremlin has responded to recent remarks by U.S. President Donald Trump, asserting that Russia's economy is robust enough to meet its military demands. This assertion counters Trump's claim that Russia's economy is struggling as its forces have been engaged in "aimless" conflict for years.

Speaking on Tuesday, Trump characterized the Russian economy as being in dire straits amid ongoing military operations. However, a Kremlin spokesman refuted these claims, asserting that the conflict arose from the U.S. and European Union's refusal to acknowledge Russia's security issues rather than aimlessness.

Kremlin spokesman Dmitry Peskov clarified that Russia's military efforts are driven by strategic security concerns, challenging the narrative put forth by Western leaders.

(With inputs from agencies.)

