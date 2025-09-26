Left Menu

Moldova's Fraught Election: Pro-Russian Party Barred Amid Allegations

Moldova's electoral commission barred the pro-Russian Heart of Moldova party from this weekend's parliamentary election, following claims of Russian interference. The decision stems from investigations into illegal financing and voter bribery. The ruling could sway Moldova's future, influencing its EU membership path or aligning it closer to Russia.

  Moldova

Moldova's electoral commission has disqualified the Heart of Moldova party from participating in the upcoming parliamentary election, amplifying concerns over alleged Russian meddling. The decision, rooted in a court ruling, cited illegal activities such as voter bribery and party financing.

This pivotal election will determine Moldova's political alignment, either continuing its European Union membership trajectory or veering back towards Russian influence. The ruling pro-Western Party of Action and Solidarity faces significant competition from Russia-friendly factions.

In response to the electoral commission's actions, Heart of Moldova leader Irina Vlah criticized the move as a politically motivated spectacle by the ruling party. Tensions remain high as accusations of Russian interference continue amidst a polarized national landscape.

