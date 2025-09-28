Australia's Quiet Diplomacy: Albanese Meets King Charles
Australian Prime Minister Anthony Albanese met with King Charles in Scotland but did not discuss the possibility of Australia becoming a republic. Despite being a lifelong republican, Albanese has pledged allegiance to King Charles. The focus remains on pressing national issues like cost of living.
Australian Prime Minister Anthony Albanese confirmed he did not broach the topic of severing ties with Britain to become a republic during his meeting with King Charles in Scotland. The monarch, who holds a largely ceremonial role in Australia, continues to be the head of state.
Australia's debate over maintaining a distant monarchy has persisted, especially after a 1999 referendum on becoming a republic failed with 55% opposed. Despite his republican beliefs, Albanese affirmed his loyalty to King Charles during a one-on-one meeting at Balmoral Castle, noting he did not discuss any plans for a referendum.
The focus of Albanese's government remains on immediate national concerns such as cost of living, following a recent referendum defeat related to recognizing Indigenous Australians in the constitution. This meeting occurred a day after Albanese expressed optimism about the AUKUS nuclear submarine deal advancing with Britain and the U.S.
