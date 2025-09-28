Left Menu

Australia's Quiet Diplomacy: Albanese Meets King Charles

Australian Prime Minister Anthony Albanese met with King Charles in Scotland but did not discuss the possibility of Australia becoming a republic. Despite being a lifelong republican, Albanese has pledged allegiance to King Charles. The focus remains on pressing national issues like cost of living.

Devdiscourse News Desk | Updated: 28-09-2025 06:07 IST | Created: 28-09-2025 06:07 IST
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

Australian Prime Minister Anthony Albanese confirmed he did not broach the topic of severing ties with Britain to become a republic during his meeting with King Charles in Scotland. The monarch, who holds a largely ceremonial role in Australia, continues to be the head of state.

Australia's debate over maintaining a distant monarchy has persisted, especially after a 1999 referendum on becoming a republic failed with 55% opposed. Despite his republican beliefs, Albanese affirmed his loyalty to King Charles during a one-on-one meeting at Balmoral Castle, noting he did not discuss any plans for a referendum.

The focus of Albanese's government remains on immediate national concerns such as cost of living, following a recent referendum defeat related to recognizing Indigenous Australians in the constitution. This meeting occurred a day after Albanese expressed optimism about the AUKUS nuclear submarine deal advancing with Britain and the U.S.

