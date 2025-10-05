Diplomatic Turbulence: BJP Criticizes Congress Over Russia-Pakistan Jet Engine Allegations
The BJP criticized the Congress for raising unverified reports about Russia's alleged supply of jet engines to Pakistan, labeling it as misinformation. This controversy questions India's strategic relationship with Russia and highlights political tensions over defense diplomacy. BJP accuses Congress of favoring foreign interests over national loyalty.
The BJP on Sunday dismissed as 'reckless information warfare' reports suggesting that Russia is proceeding to supply JF-17 jet engines to Pakistan. These reports, circulated by Congress on social media, were slammed by the BJP, accusing the opposition of siding with adversaries over national interests.
Congress general secretary Jairam Ramesh had raised concerns on social media, questioning why India's long-standing ally, Russia, was allegedly supporting Pakistan militarily by providing Chinese-made jet engines. This criticism also targeted Prime Minister Modi's diplomatic strategies.
Responding to Congress, BJP IT head Amit Malviya referenced alternate reports where Russia denied such transactions, attributing the misinformation to questionable sources. Malviya accused Ramesh of relying on non-credible news outlets notorious for propagating pro-Pakistan narratives, thereby undermining India's position.
(With inputs from agencies.)
