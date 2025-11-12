Left Menu

Justice Escaped: Ziobro's Strategic Evasion

Former Polish justice minister Zbigniew Ziobro offers to be questioned in Hungary or Belgium, aiming to evade pre-trial detention. Prosecutors accuse him of serious offenses including misuse of funds and leading a criminal group. His legal tactics complicate Polish authorities' efforts to apprehend him amidst allegations of a political vendetta.

Devdiscourse News Desk | Warsaw | Updated: 12-11-2025 15:03 IST | Created: 12-11-2025 15:03 IST
Zbigniew Ziobro
  • Country:
  • Poland

Former Polish justice minister Zbigniew Ziobro, facing allegations of abuse of power, has proposed to undergo questioning in Hungary or Belgium, according to his lawyer. This maneuver is seen as an attempt to dodge Poland's pre-trial detention procedures.

Ziobro, entangled in 26 charges, including running an organized crime group, currently resides in Hungary, potentially seeking political asylum like his deputy. He contends the accusations are a retaliatory 'witch hunt' linked to anti-corruption initiatives he led against Prime Minister Donald Tusk's affiliates.

Prosecutors are likely to request a European Arrest Warrant, complicating Ziobro's efforts to influence proceedings from abroad. The charges also involve misappropriating the Justice Fund for Pegasus spyware, raising concerns of misuse of power and international intrigue.

(With inputs from agencies.)

Latest News

