The Kremlin's Ultimatum: Negotiations or Consequences

The Kremlin has stated that Ukraine will eventually need to negotiate with Russia, as its negotiating stance weakens daily. Russia's focus remains on capturing Pokrovsk, as it accuses Ukraine of avoiding peace talks. Despite these tensions, Russia claims readiness for a diplomatic resolution to ensure future security.

Devdiscourse News Desk | Updated: 13-11-2025 15:45 IST | Created: 13-11-2025 15:45 IST
The Kremlin warned that Ukraine would eventually need to engage in negotiations with Russia, as the Ukrainian negotiating position deteriorates daily.

Moscow's forces are advancing on Pokrovsk in eastern Ukraine, accusing Kyiv of refusing peace talks. Ukraine dismisses Russia's terms as a demand for surrender.

Kremlin spokesman Dmitry Peskov maintained that Russia remains open to diplomatic solutions but persists in its military campaign for national security and future stability.

